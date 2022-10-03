Çalışanların gözü orada! Ekonomik yardımın başlıkları netleşti

Hükümet torba yasayla birlikte binlerce kişinin icra borçlarını silmeyi planlıyor. Torba yasa kanun teklifi için Ekim ayı bekleniyordu. T.B.M.M'nin açılmasıyla birlikte süreç hızlanacak. Üzerinde çalışılan ekonomik testek paketinin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte 566 milyonluk borcun silinmesi bekleniyor!

1000 TL'LİK ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ÖDEMESİ VERGİDEN İSTİSNA OLACAK!

Yaklaşık 164 bin engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon TL tutarındaki borcu silinecek! Çalışanlara 1000 TL elektrik ve doğal gaz ödemesi vergiden istisna olacak. Günlük 51 TL'lik yemek ücreti vergiden düşürülecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 300 TL OLACAK

Yurt dışı inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerin ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi planlanıyor. Yurt dışına çıkış harcı da 150 TL'den 300 TL'ye yükselecek.

Söz konusu düzenleme sonucunda yoksul vatandaşların borçları silinecek. Yaklaşık 163 bin engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon tutarındaki borcunun silinmesi planlanıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) içinse Bakan Bilgin, “EYT çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" ifadelerini kullandı.

Mynet