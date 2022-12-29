Büyükşehir atölyesinde 7 bin 798 bakım-onarım işi yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor. Kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı, bir yıl boyunca 14 atölyesinde 7 bin 798 tamir, bakım ve onarım işi gerçekleştirdi. Edremit ilçesinde bulunan yerleşkede oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, döşeme, torna freze, marangoz atölyelerinde iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım-onarımı yapılıyor.

757 araç takip sistemi ile takip ediliyor

Hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılması amacıyla büyükşehir belediyesinin bünyesindeki tüm araçlar, ‘araç takip sistemi’ ile takip ediliyor. Takip sayesinde 757 araç 7/24 saat izlenilerek, amaç dışı kullanımın da önüne geçiliyor.

Akaryakıt otomasyon ve barkod sistemi ile tasarruf sağlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi’ ile akaryakıtta tasarruf sağlamaya devam ediyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği sistem ile birlikte akaryakıt alışverişi daha sağlıklı bir şekilde kayıt altına alındı. Sistem ile aynı zamanda ilçelerde bulunan akaryakıt istasyonlarına anlık erişilebiliniyor.

Makine ikmal yerleşkesinde bulunan yedek parça depolarında barkod sistemi uygulaması ise devam ediyor. Belediyeye ait araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanılan malzemeler, barkod okuyucu sistemi ile giriş ve çıkışları yapılıyor. Bütçe açısından da büyük tasarruf sağlayan barkod sistemi sayesinde depolara giriş-çıkışı yapılan malzemelere de daha rahat bir şekilde ulaşılabiliyor.İHA