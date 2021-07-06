Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları 2021 ne kadar?

Kurbanlık fiyatları 2021 Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gündeme geldi. Bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, koyun ve koç başta olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor.

EKONOMİ 06.07.2021, 09:27
Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları 2021 ne kadar?

Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında hayvan fiyatları yer alıyor. Bu yıl kurban kesmeyi planlayan vatandaşlar, kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2021 kurbanlık fiyatları...

Büyükbaş kurban fiyatları 2021 ne kadar?
Kurbanlık fiyatları bölgeye, ile, ilin kırsal kesimlere yakınlığına göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerde hayvanların ulaşımı, barınması, beslenmesi gibi durumlar göz önüne alındığında kurbanlık fiyatları küçük yerlere göre daha yüksek oluyor. 2021 yılı Kurban Bayramı için büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ila 35 lira aralığında, küçükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı ise 28-33 TL aralığında satışa sunulacak. Küçükbaş hayvanlar bin 800 ila 4 bin 500 lira bandında pazara çıkacak.

Büyükbaş hayvanlar genelde hisseli ve 7 paylı olarak tercih ediliyor. Bu kapsamda kurbanlık büyükbaşta bir hisseye yaklaşık 25 kilo et düşüyor. Vatandaş bu pay için yaklaşık 3 bin TL ücret ödüyor. Pazarda 600 kiloluk büyükbaş hayvan 24 bin TL civarından satışa sunuluyor.

Küçükbaş kurban fiyatları 2021 ne kadar?
Küçükbaş hayvanlar 1800-4500 TL aralığında satılacak. Pazarda küçükbaş hayvanlarda belirtilen fiyata kesim dahil oluyor. Marketlerde ise hayvanın kilosuna bağlı olarak artan koç, koyun, kuzu gibi küçükbaş hayvan fiyatları 1500-2000 arası değişiyor. Ayrıca bayramın ilk günü ile diğer günleri arasında kurbanlık fiyatlarında fark gözlemleniyor.yeniakit

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