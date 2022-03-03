Buğday ve mısır fiyatları bugün itibariyle zirvede!

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal sonrasında enerji sektöründen tarıma kadar etkilenen fiyatlar baskısını hissettirmeye devam ediyor. Birçok ülkenin Rusya’ya yaptırım uygulaması sebebiyle buğday fiyatlarında yükseliş hız kesmeden sürüyor.

Buna göre söz konusu işgal dünyada tarım ve ürün sevkiyatını neredeyse durma noktasına getirirken buğday fiyatları da bushel başına 11 dolar noktasını da aşarak son 14 yıl içerisinde çıktığı en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Bölgede yaşanan savaş ve kaotik ortamla beraber başta ABD ve Avrupa’lı ülkelerin yaptırımları Karadeniz bölgesinde arz yönlü problemlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü söz konusu iki ülke Rusya Ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 25’ten fazlasını gerçekleştiriyor. İki ülke arasında yaşanan savaş ve bazı ihracat/ithalat limanlarının kapatılması gibi faktörler ulaşım ve lojistiği de durma noktasına getirdi.

Mısır fiyatları da en yüksek seviyede

Fiyatlar bugün yüzde 7.1 artışa bushel başına 11.34’ü gördü. Geçtiğimiz ay da buğday fiyatları yüzde 50 yükseliş kaydetmişti.

Mısır fiyatları da son 10 yılın zirvesinde seyrediyor. Söz konusu yükselişler zaten yüksek seviyelerde seyreden küresel gıda enflasyonunu tetikleyen sebeplerin başında geliyor.

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