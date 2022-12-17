Bu yıl gözler Meclis'te olacak

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) ve 17 ayrı bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü 12 günlük maraton sona erdi.

Yoğun tempoda geçen bütçe görüşmeleri, bu yıl da yüksek gerilimle tamamlandı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

Meclis, şimdi ise yeni bir maratona hazırlanıyor.

Meclis'te 3 önemli gündem

Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), sözleşmelilere kadro düzenlemesi ve başörtüsüne yasal düzenlemeler, Meclis'in yoğunlaşacağı 3 konu olacak.

Teklifler yeni yılda Meclis gündemine gelerek komisyon tarafından sonuca ulaştırılacak.

EYT mesaisi

1,5 milyon kişiye emeklilik yolu açacak olan düzenleme, heyecanla bekleniyor.

Yeni yılın en önemli gündemlerinden biri olan EYT ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Meclis başkanlığına sunulacak teklifin 15 Ocak'tan önce ise yasalaşacağı belirtildi.

Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Sözleşmeli personele kadro

Bir diğer önemli gündem ise sözleşmeli memurlara kadro verilmesi.

424 bin memurun yararlanması beklenen düzenlemede, 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacak.

Daha önceki düzenlemenin dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya geçebilecek.

Başörtüsü teklifi

Son dönemde başörtüsünün yasal ve Anayasal güvence altına alınması gündeme geldi.

Cumhur İttifakı paydaşları tarafından üzerinde çalışılan Anayasa teklifi tamamlandı.

Komisyon tarafından görüşelecek olan başörtüsü teklifin referanduma gerek kalmadan Genel Kurul'da kabul edilmesi hedefleniyor.

Ensonhaber