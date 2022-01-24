Bu ürünleri sakın almayın! Bakanlık marka marka açıkladı

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere ilişkin listeyi güncelledi. Giyim kuşamdan oyuncak ve kırtasiye ürünlerine kadar çok sayıda ürün için toplatılma kararı alındı.

İşte güvensiz ürünler ve bakanlıktan yapılan açıklama..

HABER7