Bu gece bir zam daha geliyor!

Akaryakıt sektöründen gelen bilgilere göre bu gece motorine bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı 75 kuruşluk bir zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 14 TL'ye dayanacak.

Farklı kaynaklara göre söz konusu zammın ileri tarihe ertelenmesi için girişimler yapılmış. Motorinin litresi güncel olarak İstanbul'da 12,74 TL, Ankara'da 12,80 TL, İzmir'de 12,82 TL'den satılıyor. Yapılan bazı indirimler ile birlikte ÖTV sıfırlanmıştı. 74 kuruş daha zam gelmesi dahilinde devletin ÖTV alacağı 2,07 TL civarına çıkacak.

Motorine bu gece zam geliyor!

Dolar kurundaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler pompa yerine ÖTV'ye yansımıştı. 2022'nin ilk gününde benzi, motorin ve LPG'ye zam yapılmıştı. Üst üste gelen zamlar tepki çekmesine rağmen şimdi bir zam haberi daha geldi.

Söz konusu zamlardan önce devletin 61 kuruş civarında bir ÖTV alacağı biliniyordu. 1,21 TL'lik zammın ardından devletin ÖTV alacağı 1,82 TL civarına çıktı. Gelecek 63 kuruş zamla birlikte ÖTV alacağı 2,20 TL civarına çıkacak.

LPG'de ise 0,78 TL'lik devletin ÖTV alacağı var. Bu durum da benzin ve motorine gelecek indirimlerin, pompa yerine ÖTV'ye yansıyacağı anlamına geliyor. Dolar kurundaki ani yükselişin kontrol altına alınmasına rağmen düşmeyen benzin fiyatları vatandaşları endişelendiriyor. Siz yeni zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

kaynak:teknolojioku.com