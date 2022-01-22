BOTAŞ duyurdu! İran'dan 10 gün boyunca gaz alımı olmayacak
BOTAŞ 10 gün boyunca İran'dan gaz alımı yapılamayacağını duyurdu.
İran’dan gelen gazın arıza nedeniyle 10 gün boyunca gelmeyecek olması üzerine BOTAŞ tarafından yapılan Kamuoyu Duyurusu;
KAMUOYU DUYURUSU
Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir. Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kamu Bülteni
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