BOTAŞ duyurdu: İran, Türkiye’ye doğal gaz akışını kesti!

İran sınırında meydana gelen arıza nedeniyle İran'dan 10 gün boyunca doğal gaz alınamayacak. Botaş yaşanan arızadan dolayı bazı tesislerde doğal gaz kısıtlamasına gidileceğini ve diğer tüketicilerin bu kısıtlamadan etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Botaş'tan yapılan açıklama şu şekilde; Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir. Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.

Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.

BOTAŞ'TAN SANAYİCİLERE MEKTUP

Bu gelişme üzerine BOTAŞ, dün sanayicilere bir mektup gönderdi. Mektupta kesinti nedeniyle sanayide kullanılan gazın yüzde 40'ının kesileceği yer aldı. Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz kesintisi nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Ülkemizde doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede; Kullanıcı Birliğiniz ve Kuruluşumuz arasında imzalanmış olan Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi'nin Kısıntı/Kesinti Talimatı başlıklı 8.9 Maddesi gereğince; Sözleşmenizdeki tüm Ölçüm Sistemlerinin toplam Fiili Çekiş miktarı, 21/01/2022 tarih ve saat 08:00 itibariyle ikinci bir bildirime kadar; Sözleşmenizde yer alan tüm Ölçüm Sistemlerinin ilgili Ay toplam Aylık Çekiş Miktarının ilgili Ay Gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama Günlük Gaz Çekiş miktarının %60'ına tekabül eden miktar (KGÇM-Kısıntı/Kesinti Günü Çekiş Miktarı) ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde Sözleşme'den kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkacaktır.

Söz konusu doğal gaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz."

Sondakika