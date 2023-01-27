BOTAŞ duyurdu! Doğalgaza yeni indirim geldi

Doğalgazda şubat ayında geçerli olacak sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Yüzde 16,67 indirim

Elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatlarında yüzde 16,67 indirim yapıldı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında,

Elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapılmıştır"

Ekim ayından bu yana toplam yüzde 38,45 indirim yapıldı

Açıklamada ayrıca 2022 Ekim ayı esas alındığında toplam yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldığına da dikkat çekildi.

Ensonhaber