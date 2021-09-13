Borsa ve Altın Ne Durumda İlerliyor ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.439,75 puandan başladı. Altının gram fiyatı ise 486 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın da798 lira, Cumhuriyet altını 3.260 liradan satılıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.439,75 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,07 artarak 1.439,75 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,96 azalışla 1.438,72 puandan tamamladı.
Yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri, ABD'de ise bütçe dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.440 ve 1.455 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.
ALTIN GRAM İSE 486 LİRA ÜZERİNDEN DEVAM EDİYOR.
Altının gram fiyatı ise, haftaya düşüşle başlamasının ardından 486 lira seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurundaki artışla dengelenmesi sonucu yurt içinde yatay seyreden altının gram fiyatı, günü 486,8 liradan tamamladı.
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