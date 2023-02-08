Depremin ardından Türkiye'de hayat dururken, 10 ilde OHAL ilan edilmiş, tüm Türkiye'de okullar tatil edilmişken, Borsa İstanbul'un ısrarla açık tutulması tepkilere neden oluyor. İki gündür düşen Borsa İstanbul, "Borsayı kapatın" çağrılarına rağmen açık tutuldu ve bu sabah yüzde 7'lik kayıpla iki kez devre kesici çalıştıktan sonra işlemler durduruldu. Ekonomistler ve siyasilerden "Küçük yatırımcı soyuluyor" diyerek "Borsayı kapatın" çağrısı yaptı.

İki kez devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul’da işlemler depremin ardından üçüncü günde de sert düştü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde bu sabah düşüş yüzde 5’e ulaştı ve saat 10.12’de 4 bin 280 puanda endeks bazlı devre kesici çalıştı. Daha sonra yeniden başlayan işlemlerde saat 10.42’de kayıp yüzde 7’ye ulaştı ve 4 bin 186 puanda ikinci kez devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul: İşlemler durduruldu

Bunun üzerine Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, “Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.” denildi.

Borsa İstanbul'u kapatın....

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş depremin ik gününden bu yana "Borsayı kapatın" çağrıları yapıyordu. Demirtaş son olarak, "Borsayı KAPATIN kaçıncı yazışım Yeter artık. Göçük altında kalan veya yakını kalan insan Borsada hisse satamaz. Küçük yatırımcının parasını onun yerine yöneten yok. Küçük yatırımcı paramparça oluyor, daha nasıl yazayım? BORSAYI KAPATIN" çağrısı yaptı.

Kimi soyuyorsunuz!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, "Meclis kapalı, yollar kapalı, sular kapalı, elektrik ve doğal gaz kapalı ama borsa açık. Kimi soyuyorsunuz!" diye tepki gösterdi.

1999 depreminde 9 gün kapalı tutuldu

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da, "Borsayı kapatmama ısrarınız nedir. 1999 depreminde 9 gün kapalı tutulan Borsa hala neden açık?" diye sordu. Ekonomist Prof. Dr. Burak ARZOVA, "Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken inatla, ısrarla, aymazlıkla Borsa İstanbul'un açık tutulmasını anlayamıyorum" dedi..

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