Borcu olanlar dikkat! Yarından itibaren kredi ve borçlarla ilgili yeni dönem başlıyor!

Bankalar yakın izlemede olan kredileri yapılandırma fırsatı sunacak. Borcu olanların bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlara güzel haber geldi. Alınan yeni kararla birlikte yakın izlemede olan kredileri yapılandırma fırsatı sunulacak. Ayrıca vatandaşlara sağlanan istisnalar süresiz olurken donuk alacaklar bilanço dışına çıkacak. Son dakika Kredi haberi ve borçlarla ilgili önemli gelişmeler haberimizde…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) hem vatandaşlara hem de birçok firmaya koronavirüsle mücadele sürecinde nefes aldıracak yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme ile birlikte izlemede olan kredilere yapılandırma geliyor. Aynı zamanda bankacılık sektörünün aktif kalitesini güçlendirmek üzere yeni adımlar atılıyor. BDDK tarafından alınan son dakika Kredi kararları haberimizde…

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İZLEMEDE OLAN KREDİLERE YAPILANDIRMA GELİYOR

Koronavirüs salgını sürecinde kredi çeken ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyemedi ve birçoğu takibe düştü. Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu bu konuda yeni düzenlemeler yaparak borcu olan binlerce kişiye kolaylık sağladı. Şimdi de yakın izlemede olan krediler için yeni bir düzenleme geliyor. Bu düzenleme sonrasında izlemede olan krediler yapılandırılacak firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Özellikle sorunlu kredisi olmasına rağmen umut vadeden şirketler bankalar tarafından doğru yönlendirilecek.

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ARALIK AYINDAN İTİBAREN SÜRESİZ OLACAK

Aralık ayından itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Yönetim şirketlerine uygulanan harç, damga, kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi istisnası süresiz hale gelecek. Şu anda firmaları bu konuda 5 yıllık bir süre tanınıyordu. Ancak Aralık ayından itibaren süresiz şekilde bu istisnadan faydalanmak Mümkün olacak. Diğer yandan özkaynakla finansmanı teşvik eden düzenlemelerinde uygulamasının Aralık ayından itibaren başlayacağı öğrenildi.

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DONUK ALACAKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Düzenleme ile birlikte Eylül ayı sonu itibariyle donuk alacak grubunda bulunan ve yakın izlemede olan kredilerin menkul kıymetleştirmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılacak. Bu değişiklikle beraber bu alacaklar bilanço dışına aktarılacak. Geçtiğimiz günlerde BDDK tarafından yapılan bir düzenleme ile beraber bankalara sorumlu olacaklarını yönetimi ve Makul bir süre içinde azaltılması amacı ile strateji ve çözümleme birimi oluşturma zorunluluğu getirilmişti. Yani yeni düzenleme ile beraber bankalara sorunlu olacakların yönetimi ve azaltın faaliyetleri olarak tanımlanan çözümleme sürecinde 3 yıllık sorunlu kredi alacak yönetim stratejisi oluşturulması zorunlu hale getirildi.

kaynak:İlan365