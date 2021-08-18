Borçluların dikkatine! 4 Banka harekete geçti, tüm borçlar siliniyor. İşte fırsat...

İş Bankası, Akbank, ING ve Yapıkredi müşterileri düşük faizli borç kapatma kredileri ile borçlarından kurtulacaklar. 4 banka tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasında başvurular başladı. Detaylar haberimizde sizlerle...

Son dönemde yaşanan Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileriyle birlikte zorlu süreç vatandaşları yıpratmaya devam ediyor. Yaz sezonunda tatil, eğlence, sağlık, düğün vb. giderlerin yanı sıra şimdi okulların da açılacak olmasıyla birlikte eğitim masrafları da peş peşe geldi. Bu süreçte vatandaşlar ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçiyor. Kredi kullanan vatandaşlar 3 veya 6 ay geri ödemesiz dönemin bitmesiyle kredi taksitlerini ödemeye başlayacaklar. İşte bu nokta da yeni bir nefes kredisi için araştırmalar başlıyor. Vatandaşlar, borçlarını kapatarak tek elde toplamak ve kolay ödeme yöntemlerini bulmak istiyorlar. Bu noktada, 4 bankadan kritik hamle geldi! İş Bankası, Akbank, ING Bank ve Yapıkredi'den vatandaşa yeni müjde! 4 banka tarafından açıklanan yeni, düşük faizli ve uygun ödeme koşullu borç kapatma kredileri görücüye çıktı. Başvurular başladı! 4 Bankanın yeni kredi kampanyasının tüm detayları haberimizin devamında sizlerle...

Vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını giderebilmek için kredi kartlarının limitlerini zorluyor, bir yandan da bu süreçte pek çok banka tarafından sunulan düşük faizli kredi paketlerine başvuru yaparak kredi kullanıyordu. Şimdi, yaz sezonunun son günlerinde kredi ödemeleri yaklaşınca yeniden zora düşen vatandaşlar, bir yandan da artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle pandemide yeniden gelmesi beklenen kısıtlamalardan etkilenebilirler. Bu süreçte 4 Banka tarafından yeni borç kapatma kredileri duyuruldu!

İş Bankası'ndan Yeni Borç Kapatma Kredisi

Türkiye İş Bankası, tüm kredi ve kredi kartı borçlarını tek elde toplayarak kolayca ödemek isteyen borçlu vatandaşlar için müjde gibi yeni kredi kampanyasını duyurdu. Borç kapatma veya borç transfer kredisi adıyla sunulan yeni kredi paketinde, bireyselleştirilmiş faiz oranları ile borçlardan kurtulmak mümkün oluyor. İş Bankası mobil İşCep uygulaması üzerinden yahut İnternet bankacılığından veya da İş Bankası şubelerine müracaat ederek borç transfer kredi başvurusu yapılabiliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Kamu Bankası Borç İçin Kampanya Başlattı, Tüm Borçlar Ödenecek, 100.000 TL Nakit

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Kamu Bankası Borç İçin Kampanya Başlattı, Tüm Borçlar Ödenecek, 100.000 TL Nakit

Akbank, ING ve Yapıkredi Borç Transfer Kredileri



Zorlu günlerde vatandaşın yanında yer almaya devam eden özel sektör bankaları arasında Akbank, ING Bank ve Yapıkredi'de yeni borç transfer kredilerini vatandaşlarla paylaştılar. Akbank 100.000 TL'Ye kadar borç transfer kredisi kullanabilmenize imkan tanıyor. Yüzde 1,49 ila 2,29 arasında değişen faiz oranları ve 60 aya kadar vade seçeneğiyle Akbank borç transfer kredisine müracaat edebilirsiniz.

ING Bank'tan en fazla 20.000 TL'Ye kadar borç transfer kredisi, 24 aya kadar vade seçeneğiyle sunulmaktadır. ING Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenler için bir müjde de Yapıkredi'den geldi. Yapıkredi de en fazla 25.000 TL'ye kadar düşük faizli borç transfer kredileri ile vatandaşları borçlarından kurtarıyor. ING Bank düşük faizli borç transfer kredisinde vade ise 48 aya kadar sunuluyor.

Kaynak:ilan365