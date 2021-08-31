BM: Oldukça zararlı olan kurşunlu benzini kullanan herhangi bir ülke kalmadı
Birleşmiş Milletler Çevre Programı, şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu.
Oldukça zararlı olan yakıt, neredeyse yüz yıldır havayı, toprağı ve suyu kirletiyordu. Kalp hastalığına, kansere ve felce neden olabilen yakıt, çocuklarda beyin gelişimi ile ilgili problemlerle de ilişkilendiriliyor. Yüksek gelirlere sahip pek çok ülke yakıtın kullanımını 1980'li yıllarda yasakladı. Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir de bu yılın temmuz ayında kullanımı durdurdu.
"ULUSLARARASI BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"
Birleşmiş Milletler (BM)Genel Sekreteri Antonio Guterres, kurşunlu benzinin kullanımının tamamen sonlanmasını "uluslararası bir başarı öyküsü" olarak nitelendirdi. Guterres, "Kurşunlu benzin kullanımına son vermek, her yıl kalp hastalığı, felç ve kanserden kaynaklanan milyonlarca erken ölümü önleyecek. Zeka gelişimleri zarar görmüş çocuklar da böylelikle korunacak" diye konuştu.
1970'LERE KADAR TÜM BENZİNLERE KURŞUN EKLENDİ
2000'LERİN BAŞINDA KULLANAN 86 ÜLKE VARDIZ
engin ülkeler yakıtın kullanımını aşamalı olarak bırakmaya başladı. Ancak 2000'lerin başında hala kurşunlu benzin kullanan 86 ülke vardı. Kuzey Kore, Myanmar ve Afganistan, 2016 yılına kadar kurşunlu petrol satışını durdurdu. Geride ise Irak, Yemen ve Cezayir gibi az sayıda ülke kalmıştı.BM Çevre Programı (UNEP), 2002'den bu yana kurşunlu benzin kullanımını sona erdirmek için hükümetler, özel şirketler ve sivil topluluklarla birlikte çalıştı. UNEP Direktörü Inger Andersen, "Kurşunlu benzin, insanlığın toplumlarımızın her düzeyinde yaptığı hataları kısaca özeti" dedi.
GREENPEACE: TOKSİT BİR ÇAĞIN SONU
Ancak Andersen bu yakıtı ortadan kaldırmanın "insanlığın yaptığı hatalardan ders alıp düzeltebileceğini" de gösterdiğini söyledi. Çevre örgütü Greenpeace, "toksik bir çağın sonu" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
kaynak:haberler.com
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:29
|Öğle
|12:12
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:44
|Yatsı
|20:05
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0