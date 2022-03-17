Bitlisli iş adamı Bayrak, Chelsea'yi satın almak için 1 milyar pound'ı nakit verebileceğini açıkladı

Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz futbol takımı Chelsea'yi satın almak için cuma günü teklif vermeye hazırlandıklarını, ancak anlaşmanın sağlanması için futbol kulübünün sahibi Abramoviç'in rızasını almak istediklerini söyledi. Bayrak ayrıca 1 milyar pound'u direkt nakit olarak ödeyebileceğini, daha yüksek bir miktara ihtiyaç duyması takdirinde ise kredi çekebileceğini belirtti.

EKONOMİ 17.03.2022, 12:38
Bitlisli iş adamı Bayrak, Chelsea'yi satın almak için 1 milyar pound'ı nakit verebileceğini açıkladı

Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz futbol takımı Chelsea'yi satın almak için cuma günü teklif vermeye hazırlandıklarını, ancak anlaşmanın sağlanması için futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in rızasını almak istediklerini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Bayrak, Rus iş insanı Abramoviç'e yaptırım kararının ardından Chelsea futbol kulübünün yönetimini devralan İngiltere hükümetinden cumaya kadar teklif vermeleri gerektiği yönünde bir çağrı geldiğini dile getirdi.

AB Grup Holding'in başında bulunan Bayrak, Chelsea futbol kulübü için verilecek tekliflerin 1 milyar pound civarında olmasını bekliyor.

Bayrak'ın yaptırımlar açıklanmadan önce Abramoviç'e kulübü satın almak için yaptığı teklif ise 2,2 milyar pound idi.

Ancak Bayrak, yaptırım kararının ardından Chelsea'den çekilen sponsor şirketlere dikkati çekerek futbol kulübünün piyasa değerinin değiştiğini aktardı.

Şirketinin kulübü satın almak için gerekli fonu olmadığı halde reklam için öne çıktığını belirten haberlere de yanıt veren Bayrak, bunun doğru olmadığını, Chelsea'yi satın almak için yeteri kaynağı olduğunu dile getirdi.

Bayrak, 1 milyar pound'u direkt nakit olarak ödeyebileceğini, daha yüksek bir miktara ihtiyaç duyması takdirinde ise kredi çekebileceğini belirtti.

ABRAMOVİÇ İLE BAŞKA ALANLARDA DA ORTAKLIK
Bayrak ilk teklife şirketine ait kripto paradan 400 milyon dolar değerinde bir aktarım yapmanın da dahil olduğunu söyledi.

Türk iş adamı, Abromoviç ile şirketlerinin başka projeler kapsamında da ortaklığı ele aldığını dile getirdi.

Geçen ay telefonda, iki hafta önce de İstanbul'da buluşarak Abromoviç ile teklifini konuştuklarını belirten Bayrak, bu hafta da Rus iş adamıyla Türkiye'de bir araya gelerek onayını alacağını anlattı.

Hava trafiği gözlem uygulaması Flightradar24'e göre Abromoviç ile ilişkili bir jet bu hafta başında İstanbul'a geldi. Aynı jet 5-12 Mart tarihleri arasında da Türkiye'deydi.

Bayrak, Reuters'a yaptığı açıklamasında Abromoviç ile bağını Rusya'da müteahhitlik projeleri yürüten iş ortağı Barbaros Sağdıç aracılığıyla kurduğunu söyledi.

Abramoviç, Chelsea'yi 2003 yılında 140 milyon pound değerinde rekor bir anlaşmayla satın almıştı.

Abramoviç, İngiltere ve AB tarafından yaptırım kararları açıklanmadan önce Chelsea'yi satmayı düşündüğünü belirtmiş, ancak yaptırımların ardından kulübün yönetimi özel bir lisans ile İngiltere hükümetine geçmişti.

Bayrak, AB Grup Holding'i 1999 yılında inşaat sektörü alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak kurdu.

İstanbul'da inşaat projeleri yürüten şirketin internet sitesinde İtalya ve Yunanistan'da marina yatırımları olduğu aktarılıyor.

Enerji ve gayrimenkul alanlarında iş yapan AB Grup Holding, kripto para platformu ABStocks'ı kurdu; aynı zamanda bir kripto para birimi de piyasaya sürdü.

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