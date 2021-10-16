Bitexen neden açılmıyor? Bitexen’e erişim engeli mi var?
Türkiye’nin en büyük kripto para şirketi olan Bitexen, erişim sıkıntısı yaşıyor. Son günlerde takımların fan token’leriyle dikkat çeken şirket, bakım çalışması olduğunu duyurdu.
Bitexen kripto borsasına erişim engeli koyulma şüphesi Türkiye üzerinden erişimin kısıtlanmasından kaynaklı olabileceği, VPN kullanarak hem uygulama hemde web üzerinden erişime açık olduğu görüntülenmekte, fakat Türkiye içindeki kullanıcıların ise kısmi erişiminin engellendiği yada yavaşlatıldığı görünmekte, şirket twitter üzerinden bu durumla ilgili kısa bir açıklama yaptı
Bazı operatörlerde gerçekleşen bakım çalışması nedeniyle geçici erişim sorunu yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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|O
|P
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|8
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|2. Trabzonspor
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|3. Beşiktaş
|9
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|8
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|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
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|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
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|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
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|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
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|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1