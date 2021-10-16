Bitexen neden açılmıyor? Bitexen’e erişim engeli mi var?

Bitexen kripto borsasına erişim engeli koyulma şüphesi Türkiye üzerinden erişimin kısıtlanmasından kaynaklı olabileceği, VPN kullanarak hem uygulama hemde web üzerinden erişime açık olduğu görüntülenmekte, fakat Türkiye içindeki kullanıcıların ise kısmi erişiminin engellendiği yada yavaşlatıldığı görünmekte, şirket twitter üzerinden bu durumla ilgili kısa bir açıklama yaptı

Bitexen açıklaması

Bazı operatörlerde gerçekleşen bakım çalışması nedeniyle geçici erişim sorunu yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.