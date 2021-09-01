Bitexen Kimin? Bitexen sahibi kim? Bitexen güvenilir mi? 2021
Son dönemde artan kripto para yatırımları, ülkemizde de yatırımlarını klasik yatırım araçları yerine farklı alternatiflere yönlendirmek isteyen yatırımcıları etkilemiş durumda. Bu çerçevede bilinen kripto para birimleri yani coinlerin yerine gelecek vaat eden ve güvenilir coinlere yatırım yapmak hedefleniyor.
Son zamanlarda Türklerin kolay yoldan para kazanma hayalleri için bir çok kripto para sitesi açmış ve bu sitelerden bazıları faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Googlede son zamanlarda en çok arama trendleri arasında yer alan "Bitexen Kimin? Bitexen sahibi kimdir? Bitexen güvenilir mi?" sorusunun cevaplarını sizler için araştırdık.
Bitexen Nedir? Bitexen Kimin?
Bitexen, bir dijital para borsası olarak 4 ortakla kurulmuştur. Merkezi İstanbul Sarıyer, İTÜ Arı Teknoket olan Bitexen'in ortakları Mehmet Fatih Bilgin, Murat Çelik, Ahmet Kürşat Duygulu, Mutlu Dağdelen isimli kişilerdir. Yönetim kurulu üyeleri 4 ortaktan oluşmakla birlikte Bitexen şirketinin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Murat Çelik oturmaktadır. Sermayesi 210 bin TL olan Bitexen, 2021 yılında sermaye artırımına gitmiş ve yeni sermayesini 5 milyon TL olarak ilan etmiştir. Bitexen resmi internet adresinde şirketin genel durumu, hedefleri, vizyon ve misyonu ile ilgili .eşitli bilgiler yer almaktadır.
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:00
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0