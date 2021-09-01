Bitexen Kimin? Bitexen sahibi kim? Bitexen güvenilir mi? 2021

Son zamanlarda Türklerin kolay yoldan para kazanma hayalleri için bir çok kripto para sitesi açmış ve bu sitelerden bazıları faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Googlede son zamanlarda en çok arama trendleri arasında yer alan "Bitexen Kimin? Bitexen sahibi kimdir? Bitexen güvenilir mi?" sorusunun cevaplarını sizler için araştırdık.

Son günlerde sosyal medyada ve birçok mecrada gündem olan Bitexen, Türkiye'de faaliyet gösteren dijital para borsaları arasında yer almaktadır. Peki Bitexen nedir? Bitexen'in sahibi kim? Bitexen kimin? Bitexen güvenilir mi? Bitexen'in yerli coini Exen Coin güvenilir mi? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizde sizler için yer verdik...

Bitexen Nedir? Bitexen Kimin?

Bitexen, bir dijital para borsası olarak 4 ortakla kurulmuştur. Merkezi İstanbul Sarıyer, İTÜ Arı Teknoket olan Bitexen'in ortakları Mehmet Fatih Bilgin, Murat Çelik, Ahmet Kürşat Duygulu, Mutlu Dağdelen isimli kişilerdir. Yönetim kurulu üyeleri 4 ortaktan oluşmakla birlikte Bitexen şirketinin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Murat Çelik oturmaktadır. Sermayesi 210 bin TL olan Bitexen, 2021 yılında sermaye artırımına gitmiş ve yeni sermayesini 5 milyon TL olarak ilan etmiştir. Bitexen resmi internet adresinde şirketin genel durumu, hedefleri, vizyon ve misyonu ile ilgili .eşitli bilgiler yer almaktadır.