Bitcoin (BTC) Daha Fazla Alanda Yasal Varlık Olabilir Mi?

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, Bitcoin’in yasal varlık olarak kabul edilmesi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yasal Varlık Olarak Bitcoin

Lider kripto para birimi piyasaya sürüldükten yaklaşık olarak 12 yıl sonra bir ülke tarafından yasal varlık olarak kabul edildi. El Salvador 2021 yılında Bitcoin’i (BTC) yasal bir varlık olarak tanıdı ve ülkesinin Bitcoin cüzdanı olan Chivo’yu indiren tüm vatandaşlara 30 dolar değerinde BTC gönderdi.

El Salvador’un Bitcoin’i yasal varlık olarak kabul etmesi kripto para ekosistemi tarafından memnuniyetle karşılanırken düzenleyicilerden büyük tepkiler geldi. Özellikle International Money Fund yani IMF, ülkeyi bu noktada ciddi şekilde eleştirdi.

Bunun yanında El Salvador devlet başkanı Nayib Bukele her şeye rağmen attığı bu adımdan vazgeçmedi ve hala BTC almaya devam ediyor. Buna ek olarak Bukele’nin geçen günlerde Türkiye’ye geldiğini Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü de belirtmek gerekiyor.

Öte yandan yükseliş döneminde El Salvador BTC yatırımlarından büyük bir gelir elde etti ve bu kar ile okulların ve hastanelerin yapıldığı ifade edildi. Her ne kadar yaşadığımız düşüş döneminde bir miktar kayıp olsa da Bukele bu durumu da bir satın alma fırsatı olarak değerlendiriyor ve ülke hazinesine Bitcoin eklemeye devam ediyor.

Bitcoin Başka Ülkelerde de Yasal Varlık Olacak Mı?

Kripto para piyasasında pek çok önemli isim Bitcoin’in 2022 yılında başka ülkelerde de yasal varlık olarak kullanılmaya başlayacağını ifade etmişti. Bu noktada ilk adım ise Arizona’dan geldi.

CoinTürk adlı kripto para ve Bitcoin haber sitesinde de belirtildiği gibi bir Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olan Arizona Elli beşinci Yasama Meclisi ikinci oturumunda Senatör Rogers tarafından bir yasa tasarısı sunuldu. Bu yasa tasarısı eyalette Bitcoin’in yasal varlık olarak kabul edilmesini öneriyor.

Bitcoin’in eyalet için sağlayabileceği faydalara değinen Rogers, BTC’nin Arizona sınırları içinde tanınmasını ve meşru hale gelmesini istediğini ifade ediyor. Bu durum şu an için BTC fiyatına yansımamış olsa da tasarının kabul edilmesi halinde lider kripto para biriminde yukarı yönlü hamleler görülebilir. Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz: https://coin-turk.com/son-dakika-abd-eyaletinde-bitcoin-btc-icin-yasa-tasarisi-sunuldu

YTD