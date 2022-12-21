Bilal Emre Yörük'ten Vanlılara KOBİGEL çağrısı

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, İmalat Sanayinde KOBİ-GEL çağrısına yeniden çıktıklarını açıkladı.

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, desteğin yeniden kurgulandığını belirtti. Yörük, İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini odaklarına aldıklarını, işletmelerin rekabetçiliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına da önem verdiklerini belirtti. Yörük, bu çerçevede çıkılan çağrılar ile akıllı dijital teknolojileri yerli imkânlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dâhil eden imalatçı KOBİ’lere yönelik 2 Milyon TL üst limitli imalat sanayinde dijitalleşme çağrılarına çıkıldığını ve ayrıca imalatçı KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla makine-teçhizat alımlarının da desteklendiği 1,5 Milyon TL üst limitli imalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrının da ilan edildiğini ifade etti.

Yörük, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelerin, kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yeni KOBİGEL çağrılarına başvuru yapılabileceğini belirterek, çağrının 11 Ocak 2023 saat 23:59’a kadar açık kalacağını ifade etti.

Yörük, başvuru koşullarına haiz ilimizdeki imalatçı KOBİ’leri de programa başvuru yapmaya davet ederek desteğin hayırlı uğurlu olmasını diledi.