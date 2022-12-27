Beyaz eşya, cep telefonu, tablet... Yeni karar alındı: Yılda en az bir kez zorunlu oluyor...

Büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, cep telefonu, tablet, tıbbi cihazlar gibi tüketicilerin yoğun olarak kullandığı çok sayıda ürün için flaş bir karar alındı. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yenilenmiş elektronik eşya ithal edilebilecek. Bu kapsamda elektronik eşya üreticileri yılda en az bir defa eskiyen ürünleri geri almak için kampanya düzenleyecek.

EKONOMİ 27.12.2022, 10:12
Beyaz eşya, cep telefonu, tablet... Yeni karar alındı: Yılda en az bir kez zorunlu oluyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ithal edilebilecek. Yönetmeliğin dikkat çekici maddesi ise Türkiye’de uygulamaya yeni başlanan yenilenmiş eşyaya ilişkin oldu. Yönetmelik, yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithaline de izin veriyor.

ESKİ ÜRÜNLER İÇİN YILDA BİR KEZ KAMPANYA DÜZENLENECEK
Karar kapsamında elektronik eşya üreticileri, yılda en az bir defa marka ve model gözetmeksizin eskiyen ürünleri geri almak için kampanya düzenleyecek ve sosyal medyada duyuracak. Türkiye’de yerleşik olmayan üreticiler tarafından piyasaya elektrikli ve elektronik eşya arz eden üreticiler, Türkiye’ye yetkili temsilci atayacak. Atık elektrikli elektronik eşyaların toplanması ve atık işleme tesislerine taşınmasının daha etkin ve çevreyle uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik de yayımlandı. Türkiye’de lisans alan yenileme işletmeleri, sadece cep telefonu ve tabletleri yenileyerek garantili olarak satabiliyor. Türkiye’de bu iki ürüne yenileme imkanı tanınırken, yönetmeliğin her türlü elektronik eşyaya ithalat izni vermesi dikkat çekti.

HANGİ ÜRÜNLER İTHAL EDİLEBİLECEK?
Yönetmelikle oldukça geniş bir kapsamda EEE ve AEEE ithaline izin veriliyor. Ayrıca yönetmelik ekleriyle bu gruplardan hangilerinin yönetmelik kapsamında olduğuna yönelik detaylı ayrımlar da bulunuyor. Bu ayrımlarda da geniş bir liste tutulduğu ve tüketicilerin yoğun olarak kullandığı çok sayıda ürünün kapsamda olduğu gözlendi.
Yönetmelik kapsamında tanımlanan EEE kapsamına giren şu ürünler ithal edilebilecek:

Yönetmelik EK-1A kapsamında: Büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatlar.

Mynet

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