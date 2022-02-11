Besicilere arpa dağıtımı başladı
Erzincan'da besicilere yüzde 45 indirimli arpa dağıtımı yapıldı. Besiciler TMO önüne akın etti.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Erzincan Ajans Amirliğinde hak sahibi besicilere yüzde 45 indirimli arpa dağıtımına başlandı. Besiciler, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden gelen mesaj üzerine TMO'ya akın etti. TMO önünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Dağıtımın ilçelerde yapılmasını talep eden besiciler, kuyruğun bu şekilde önüne geçilebileceğini söyledi.
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