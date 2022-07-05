Benzine zam yolda

Dövizdeki iniş ve çıkışlar devam ederken, küresel enerji piyasalarında fiyat değişikliği sürüyor.

Benzin fiyatları için de araç sahiplerini üzecek artış sinyali verildi...

Brent petrolün fiyatı 113 dolar seviyesinde ilerlerken, dalgalanmaların peşinden bir zam daha bekleniyor.

Bu gece zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin grubuna 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren 96 kuruş zam gelecek.

Bu geceki zamla birlikte benzin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,16 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 26,28 TL’ye yükselecek.

Motorin litre fiyatı ise İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL ve İzmir’de 26,77 TL seviyesinde bulunuyor.

Ensonhaber