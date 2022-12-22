Benzine zam yolda

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, brent petrol fiyatlarını da dalgalandırıyor.

Akaryakıt ücretlerinde yaşanan hareketlilik, araç sahipleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, sürücüleri isyan ettirecek bir haber daha geldi.

67 kuruşluk zam

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlara bir zam daha ekleneceği belirtildi.

23 Aralık Cuma gününden itibaren, benzinde geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.98 liradan satılıyor.

Ensonhaber