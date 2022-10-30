Benzine zam yolda

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı da OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.

YENİ ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine pazartesi gece yarısından sonra 68 ila 72 kuruş arası zam geliyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 26.33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.6 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 26.47 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.82 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 26.49 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.81 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.