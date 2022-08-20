Benzine zam yolda

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki artışların akaryakıta etkisi sürüyor.

Geçtiğimiz hafta iki gün art arda motorine gelen zamlardan sonra litresi 25 lirayı gördü. Bu kez pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine de 80 kuruş zam geleceği öngörülüyor.

GazeteZebra'dan Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre, pazartesi gece yarısından sonra zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatının İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,25 TL’ye yükselecek.