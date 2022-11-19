Benzine üst üste indirim Kasım zammını sildi!
Benzin fiyatı bu gece bir kez daha değişti! Bu kapsamda 19 Kasım 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan yüzde 7’lik düşüşün ardından önce motorin sonra da benzin litre fiyatında indirime gidilmişti. Üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi ve benzine 75 kuruş indirim geldi. Peki, benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları...
Benzin fiyatları bu hafta içinde ikinci kez değişti. Petroldeki düşüş devam ederken güncel motorin ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin 81 ilinde araştırılmaya başlandı. 19 Kasım Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel rakamlar...
SON DAKİKA: BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM
Brent petrol bu hafta başında 96 dolar üzerini görmesinin ardından düşüşe geçti. Haftanın son işlem gününde 90 dolar altını gören fiyat, 24 Ekim sonrası en düşük seviyeyi test etti. Çin’de karantina önlemlerinde esneklik olmasına karşın vaka sayısının yeniden artması petrolde baskı oluşturdu. Ayrıca önemli ekonomik göstergelerde yavaşlama olması da petrol tüketiminin zayıf kalacağı beklentisini kuvvetlendirdi. Böylece hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugün 75 kuruşluk daha indirim yapıldı.
Benzine en son Kasım ayı başında 1,31 TL zam gelmişti.
MOTORİNDE DEĞİŞİM BEKLENMİYOR
En son 1,54 TL’lik indirimle litresi 24,84 TL’ye gerileyen motorinde bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Samsunspor
|13
|23
|4. Boluspor
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|12
|21
|7. Rizespor
|12
|19
|8. Manisa FK
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|17
|11. Sakaryaspor
|13
|16
|12. Altay
|13
|15
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10