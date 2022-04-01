Benzine kuruşluk indirim, LPG'ye zam!
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine 2 Nisan itibarıyla 80 kuruş indirim beklenirken, LPG'ye 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geleceği öğrenildi.
Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine 2 Nisan itibarıyla 80 kuruş indirim beklenirken, LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtildi.
KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, LPG'ye (Otogaz) 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak.
İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11.88 liraya kadar yükselecek.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
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