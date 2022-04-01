Benzine indirim geliyor, motorin fiyatları...
Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 80 kuruş indirim gelecek. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Zam haberleri sonrası araç sahiplerinin yüzünü az da olsa güldürecek haber geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim geliyor. Bu gece yarısından geçerli olacak indirimin pompaya yansıyacağı öğrenildi.
Benzin fiyatlarıyla ilgili gelen son dakika haberine göre; 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
İSTANBUL'DA BENZİN FİYATI
Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.
MOTORİN FİYATLARI
NTV'de yer alan habere göre; motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
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