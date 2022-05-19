Benzine indirim geliyor! 20 mayıs itibarıyla geçerli olacak

Üst üste zamlarla araç sahiplerine kötü rüyalar gördüren benzin fiyatlarına 20 Mayıs günü itibariyle 1 liranın üzerinde indirim geliyor... İşte güncel benzin fiyatları...

EKONOMİ 19.05.2022, 16:33
Benzine indirim geliyor! 20 mayıs itibarıyla geçerli olacak

Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bir indirim haberi geldi. Genova Petrol Borsası'ndaki satışların hızlanması nedeniyle cuma gece yarısından sonra benzine 1 liranın üzerinde indirim bekleniyor.

Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha artmıştı. 

Benzinin litresi 24 liraya dayandı
Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa; Ankara'da 23,96 ve İzmir'de ise 23 lira 99 kuruşa yükseldi. Benzine yılbaşından bu yana yani 4.5 ayda 18 kez zam yapıldı.

Benzin bir yılda yüzde 232, motorin yüzde 236 zamlandı
Petrolün varili 18 Mayıs 2021 günü 70 dolar iken, 18 Mayıs 2022 günü 112 dolar oldu. Böylece bir yıl içerisinde petrol fiyatlarındaki artış yüzde 60 olarak gerçekleşti. Benzinin litresi ise 19 Mayıs 2021 günü 7,23 TL iken 19 Mayıs 2022 günü 24 TL'ye dayandı. Yani petrolün fiyatı bir yılda yüzde 60 artarken, benzinin fiyatı bir yılda yüzde 232 arttı. 

19 Mayıs 2021 günü 6.59 lira olan motorinin fiyatı 19 Mayıs 2022'de 22.10 TL olurken, 19 Mayıs 2021 günü 4.14 TL olan LPG'nin litre fiyatı da 19 Mayıs 2021 günü 11.40 TL'ye çıktı. Motorin bir yılda yüzde 236, LPG ise yüzde 175 zamlanmış oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL
Benzin: 23,87 TL
Motorin (Mazot): 22,09 TL
LPG: 11,04 TL

ANKARA
Benzin: 23,96 TL
Motorin (Mazot): 22,17 TL
LPG: 11,23 TL

İZMİR
Benzin: 23,99 TL
Motorin (Mazot): 22,14 TL
LPG: 11,04 TL

internethaber

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