Benzine indirim geliyor

Döviz kurlarındaki ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki dalgalanmalar sürüyor.

24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

77 kuruş indirim

Kısa sürede birçok kez indirim ve zamın geldiği benzine, 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

Akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılırken benzinin litresi ise ortalama 22.70 satılıyor.

Ensonhaber