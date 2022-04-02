Benzine indirim geldi akaryakıt fiyatları değişti 2 Nisan motorin ve benzin fiyatları
Araç sahiplerini sevindiren haber az önce geldi. Akaryakıt şirketleri tabelalarındaki fiyatları yeniledi. Bu kapsamda benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı.
Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorinde ise fiyat değişikliği yapılmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Motorin:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19
Benzin:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|32
|71
|2. 1461 Trabzon FK
|32
|67
|3. Bodrumspor
|32
|61
|4. Sivas Belediyespor
|32
|56
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|32
|56
|6. Afjet Afyonspor
|32
|53
|7. Çorum FK
|32
|52
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|31
|52
|9. Somaspor
|31
|49
|10. İnegölspor
|32
|48
|11. Ankaraspor
|32
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|32
|37
|13. Serik Belediyespor
|32
|36
|14. Diyarbekirspor
|32
|35
|15. Sarıyer
|32
|33
|16. Adıyaman FK
|32
|32
|17. Turgutluspor
|32
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|32
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|32
|21
|20. Kahramanmaraşspor
|32
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Sivasspor
|31
|43
|10. Karagümrük
|30
|43
|11. Antalyaspor
|30
|41
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|31
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17