Benzine bu gece zam geliyor!
Motorin fiyatları ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 7'ye yakın yükselerek akaryakıta zam haberlerini beraberinde getirmişti. Bu gece yarısı benzin litre fiyatı için yeni bir zam daha geleceği öğrenildi. Peki 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel benzin fiyatı, (mazot) motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte haberin detayları...
Petrol fiyatları hafta içinde yüzde 7'ye yakın yükseliş yaşadı. Dolar/TL kuru ise 18,80 seviyelerinde hareket ederken akaryakıt fiyatları için zam haberi geldi. Geçtiğimiz gün benzin pompa fiyatına gelen zamma bir yenisi daha ekleniyor. İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel benzin motorin (mazot) fiyatları ile akaryakıt zammı haberinin detayları...
BENZİNE ZAM GELİYOR
Geçtiğimiz hafta 80 kuruş artış yaşanan benzin litre fiyatı için bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 67 kuruş zam bekleniyor. Benzin, Salı gününden itibaren ortalama olarak İstanbul'da 20.34 TL, Ankara'da 20.55 TL, İzmir'de 20.53 TL'den satılacak.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.
İSTANBUL
Benzin: 19.67 TL
Motorin: 22.11 TL
ANKARA
Benzin: 19.88 TL
Motorin: 22.31 TL
İZMİR
Benzin: 19.86 TL
Motorin: 22.42 TL
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