Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son dakika haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkisiyle petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından benzin ve motorine yeni zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.
Ukrayna saldırısı sonrası petrol ve kurda yaşanan yükseliş sonrasında akaryakıt ürünlerine zam uygulanmasına karar verildi.
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 1,61; motorinde ise 1,51 TL zam uygulanacak. Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|26
|58
|2. 1461 Trabzon FK
|26
|55
|3. Bodrumspor
|26
|50
|4. Sivas Belediyespor
|26
|48
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|26
|48
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|26
|46
|7. Somaspor
|26
|45
|8. Afjet Afyonspor
|26
|44
|9. Çorum FK
|26
|43
|10. İnegölspor
|26
|37
|11. Ankaraspor
|26
|36
|12. Etimesgut Belediyespor
|26
|33
|13. Serik Belediyespor
|26
|30
|14. Diyarbekirspor
|26
|28
|15. Adıyaman FK
|26
|28
|16. Sarıyer
|26
|27
|17. Turgutluspor
|26
|25
|18. Ergene Velimeşespor
|26
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|26
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17