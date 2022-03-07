Benzin ve motorine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,44 TL, benzin grubunda 57 kuruş fiyat artışı olacak.

Zamla birlikte motorinin litresi 22 lirayı aştı

8 Mart 2022 salı günü itibariyle benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükseldi.

Bir depo yakıt 2 ayda 500 lira zamlandı

Benzine 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaştı. Motorine 5 Mart’ta 84 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaştı.. Otogaza da 1 Mart’ta 33 kuruş, 2 Mart 61 kuruş zam gelmişti. Bir depo maliyeti iki ayda yaklaşık 500 lira arttı.

Salı gecesi bir zam daha geliyor. Motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam yapılacak. 9 Mart'tan geçerli olacak zamlarla birlikte motorin 25 TL sınırına, benzin ise 24 TL sınırına dayanmış olacak. 2 günde toplam motorine 3.78 benzine ise 1.69 kuruş zam gelmiş olacak.