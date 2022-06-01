Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde; benzin grubuna 1,22 TL, motorin grubuna da 1,49 TL zam uygulanacak.
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol ambargosu ve Dolar/TL kurundaki hareketlilik, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün 123 doları aşan Brent petrol, bir haftada yüzde 9 yükselerek 2,5 ayın zirvesine ulaştı.
BRENT PETROL BUGÜN İSE 116 DOLAR SEVİYESİNE İNDİ
Dalgalanmaların ardından akaryakıta zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Benzin ve motorinde fiyatlar artıyor Alınan son bilgilere göre; 2 Haziran itibarıyla benzine 1 lira 22 kuruş; motorine ise 1 lira 49 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ FİYATLAR
Zam öncesi uygulanan fiyatlar ise şu şekilde: İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 25 lira 2 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 45 kuruş. Ankara'da benzinin ortalam litre fiyatı 25 lira 14 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 53 kuruş. İzmir'de ise benzinin ortalama litre fiyatı 25 lira 14 kuruş, motorinin ortalama litre fiyatı 24 lira 58 kuruş. Böylelikle yarınki güncel fiyatlarla benzin ve motorinin litresi 26 lirayı aşacak.
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