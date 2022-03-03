Bu gece yarısı benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Kallavi zamların şoku atlatılmadan bu gece yarısı benzin ve motorine yeni zam geliyor. Bu zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 19 lirayı geçecek.

Benzin ve motorine ne kadar zam geliyor?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzin ve motorine bu gece de çok büyük zamların gelmesi bekleniyor. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam gelecek.

Motorin fiyatı 19 lirayı aşacak...

Bu geceki zamla birlikte, Ankara’da ortalama 17,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 17,97 liraya, İzmir’de 18,08 liraya çıkacak.

Motorinin litresi Ankara ve İstanbul’da 19 liraya, İstanbul’da 18,92 liraya yükselecek.

Dün geceki zam sonrası benzin ve motorin fiyatları

Dün gece Türkiye’de benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam gelmişti. Bugün akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.

internethaber