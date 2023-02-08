Benzin ve motorine indirim beklerken büyük zam geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşı, dünyadaki enerji krizini büyütmeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik yaşanmasına sebep oluyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 85 dolar civarında seyrediyor.

Akaryakıt ücretlerindeki iniş ve çıkışlar, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

Bir indirim bir zam derken akaryakıt fiyatları karşısında sürücülerin akılları da karışıyor.

Benzin ve motorine zam geliyor

Dün gelen indirimin ardından bu gece benzin ve motorine zam geliyor.

Benzine 62 kuruş, motorine 1,02 TL zam

Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,02 TL fiyat artışı bekleniyor.

Ensonhaber