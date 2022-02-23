Benzin ve motorine dev zam geliyor!

KDV yani vergi indiriminin akaryakıt fiyatlarında da uygulanarak benzin ve motorinin fiyatının 13 TL'nin altına düşeceğini tahmin eden araç sahiplerine kötü haber geldi. Rusya-Ukrayna gerginliği petrolü son 7 yılın zirvesine taşıdı.

Petrol fiyatları geçen hafta 89 dolara kadar gerilemişken, dün gece Rusya lideri Putin’in açıklamalarıyla ve gelişmelerle yeniden 97 doların üzerine çıktı. Brent türü ham petrol yüzde 2 oranında artışla 7 yılın en yüksek seviyesi olan 97.21 dolara ulaştı. Analistler, gerginliğin devam etmesi ve yaptırımların gelmesi ile birlikte petrolün varil fiyatını 100 doların üzerinde bekliyorlar.

TÜRKİYE’Yİ VURACAK

Rusya-Ukrayna gerginliğinin Türkiye’yi en çok petrol fiyatları ile olumsuz etkilemesi bekleniyor. Petrolün varilinin 90 doların altına gelmesi ile birlikte akaryakıta yapılması planlanan indirimden de vazgeçildi.

Fiyatların 95 dolar ve üstünde kalması halinde yeni zamların gelmesinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. İsmini vermek istemeyen bir yetkili "İndirimi unutun. Bu ay içerisinde benzin ve motorine büyük olasılıklı 1 TL civarında zam yapılacak" dedi.

SONDAKİKA