benzin ve motorine bu gece çok büyük zam geliyor! Motorin 22 lirayı geçecek

Hafta sonu nedeniyle ara verilen benzin ve motorin zamları öne alındı. Bu gece benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geliyor.Bu zamla motorinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak...

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması petrol fiyatlarını uçurdu. Geçen hafta Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi test eden brent petrolün fiyatı bu sabah 122,79 dolardan güne başlayıp, 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, TSİ 02.55 itibarıyla yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.

Bir depoda 500 TL zam oldu

Petrol fiyatlarındaki bu artış, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bir depo maliyeti iki ayda yaklaşık 500 lira arttı. Akaryakıt sektörüne yakın kaynakların aktardığına göre, geçen hafta arka arkaya yapılan 4 zammın ardından petrol artışına bağlı olarak bu gece bir zam daha kapıda.

Zamla birlikte motorinin litresi 22 lirayı aşacak

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükselecek.

KDV VE EŞEL MOBİL ÇAĞRISI

Benzin ve motorin fiyatlarında dur durak bilmeyen zamlara ilişkin EPGİS KDV'yi yüzde 1'e indirme önerisinde bulunmuştu. Bu düzenleme olursa benzin ve motorinde 5 liralık bir indirim imkanı olacak. Sabah Yazarı Dilek Güngör'de Berat Albayrak döneminde uygulanan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması gerektiğini yazmıştı. Şu ana kadar hükümetten bu öneri ve çağrılara yanıt gelmedi

Geçen hafta zam yağmur olup yağdı

Benzine 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaşacak.

Motorine 5 Mart’ta 84 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaşacak.

Otogaza da 1 Mart’ta 33 kuruş, 2 Mart 61 kuruş zam gelmişti.

Motorine bir yılda yüzde 235 zam

İstanbul'da geçen sene 8 Mart 2021'de litre fiyatı benzinde 7,23 TL, motorinde 6,62 TL idi. 31 Aralık 2021'de ise fiyat benzinde 12,29 TL, motorinde 11,43 TL idi. 7 Mart Pazartesi gecesi gelecek zamla birlikte benzinde zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57, son bir yılda yüzde 166 olacak. Motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda yüzde 235'e ulaşacak.

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