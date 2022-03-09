Benzin ve motorine bir zam daha! Litre fiyatı 25 lirayı aştı
benzine 79 kuruş motorine ise 2 lira 25 kuruş zam geldi. Karar EPGİS tarafından duyuruldu. Benzin ve motorine dün de zam gelmişti. Bugünkü zamların ardından motorinin litre fiyatı 25 lirayı aşmış oldu. Peki benzin ve motorinin litresi ne kadar oldu? İşte akaryakıt zamlarıyla ilgili detaylar...
Son dakika: EPGİS akaryakıtlara gelen yeni zamları duyurdu. 10 Mart itibarıyla benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi.
İŞTE YENİ FİYATLAR
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPGİS'den yapılan açıklama şu şekide:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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