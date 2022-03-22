Benzin ve motorine bir zam daha
Benzinin litre fiyatına 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam geliyor. Zam bu gece yürürlüğe girecek.
Akaryakıta bir zam daha geliyor...
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zam furyasına bir yenisini daha ekliyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak.
ZAMLI LİTRE FİYATLARI
Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükselecek.
Benzinin litresi Ankara’da 19,80 TL, İzmir’de 19,82 TL, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL olacak.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
7 Mart’ta 139 dolarla 14 yılın zirvesine ulaşan ancak Ukrayna’da artan barış umutlarıyla geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün 119 dolara ulaştı.
Ukrayna işgali gerekçesiyle ABD’nin Rus petrolüne ambargo uygulaması, ambargo konusunda anlaşamayan Avrupa Birliği’nin de Rusya’dan petrol alımlarını azaltması ve böylece Rus petrolünün arzındaki düşüş, petrol fiyatlarını yukarı itiyor.
Ukrayna’da savaşın kısa süre içinde sonlanmayacağına dair işaretler ve açıklamalar da petrol fiyatlarını yukarı itiyor.
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