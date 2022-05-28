Benzin ve motorine bir zam daha geldi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkmasıyla akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dün zam gelen benzin ve motorine bugün bir kez daha zam geldi. Böylece litresi 70 kuruş artan benzin 25 lirayı, litresi 97 kuruş artan motorin ise 24 lirayı aştı. Dün de benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bugün bir kez daha zam geldi.

2 GÜNDE 2 LİRADAN FAZLA ZAM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı. Dün de benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Böylece iki günde gelen zam 2 lirayı aştı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13'e çıktı.

İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45'ya yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57'ye çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

2 GÜN ÖNCE DE LPG'YE ZAM GELMİŞTİ

26 Mayıs tarihinde de LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

HABER7