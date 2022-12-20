Benzin ve motorine bir indirim daha geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Benzin ve motorine geçen hafta gelen zamların ardından bu hafta da indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü.

BENZİN NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 17 lira 92 kuruşa, Ankara'da 18 lira 13 kuruşa, İzmir'de 18 lira 12 kuruş oldu.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 3 kuruşa, Ankara'da 22 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 30 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haber7