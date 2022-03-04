Benzin ve motorine 5 Mart 2022 itibariyle büyük zam var! Motorin 20 liraya dayandı
AKARYAKIT zamlarının ardı arkası kesilmiyor. bon 48 saatte 2 kez birer liranın üzerinde zam yapılan benzin ve motorine bugün de büyük zam geliyor...
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre dün yapılan zammı hazmedemeden bu gece bir zam daha geliyor. Zamlar yine okkalı olacak. Benzine 69, motorine de 84 kuruş zam geliyor. Hükümete KDV indirimi baskısı giderek artıyor. EPGİS mazot, benzin ve LPG'deki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesini önerdi. Henüz iktidardan bu yönden bir işaret gelmezken, günlük hale gelen zamlar vatandaşı kontak kapatma noktasına getirdi.
Her gün zamlanıyor
Akaryakıt ürünlerine bu hafta neredeyse her gün zam geldi. 3 Mart'ta gelen zamla benzin 88 kuruş, motorine 1,51 TL zamlandı. Vatandaş zammın şokunu atlatamadan, 4 Mart günü bir büyük zam daha yapıldı. Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL arttı. Böylece 2 günde benzinin litre fiyatına 1 lira 41 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 84 kuruş zam gelmiş oldu.
Güncel pompa fiyatları ne kadar?
Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.
Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.
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