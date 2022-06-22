Benzin ve motorine 3 gün üst üste indirim var!

Dolardaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle neredeyse gün aşırı büyük zamlarla 30 liraya gelen benzinin litresinde bu gece yarısı (23 Haziran 2022) 25 kuruş indirim yapılacak. Akaryakıt ürünlerine 3 gün indirim olacak. Bu gece benzinin fiyatında 25 kuruş, yarın gece 75-85 kuruş indirim olacak. Dolar kuru yükselmezse cumartesi günü de motorine 1 lira 34 kuruş indirim yapılacak.

EKONOMİ 22.06.2022, 15:08
Benzin ve motorine 3 gün üst üste indirim var!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, dolardaki dalgalı seyir devam ederken benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu sefer araç sahiplerine sevindiren haber geldi.

Benzin'e 25 kuruşluk indirim geliyor
23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.  Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek.  Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıta 3 gün üst üste indirim var
İndirim Perşembe günü de devam edecek ve yarın gece de 75-85 kuruş arası yeni bir indirim gelecek. Sektör kaynakları ham petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederse cumartesi gecesi de motorinin litre fiyatına da 1 lira 34 kuruşluk indirimin gelme olasılığı çok güçlü olarak görünüyor.

Dolar kurunda yükseliş olmazsa indirimler sürecek
Küresel piyasalarda ham petrol fiyatı 14 Haziran da 123 doları görerek yeni bir zirve yapmıştı. 22 Haziran Çarşamba günü petrol fiyatları 107 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasında fiyatlar bu yönde devam ederse ve kurda bir yükseliş olmazsa, indirim sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Bir yıda ne kadar zam geldi?
İstanbul'da benzinin litre fiyatı bugün yaklaşık 27,51 TL seviyesinde. Bu rakam bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 256, yılbaşından bu yana yüzde 124 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bugün yaklaşık 29,94 TL. Bu rakam bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 316, yılbaşından bu yana yüzde 162 oldu.

İndirim zor tek çare ÖTV ve KDV indirimi
Benzin ve motorin ücretleri eşi benzeri görülmemiş bir rakama çıkarken, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları sebebiyle yıl başındaki fiyatlara bile gerilemesi indirim zor görünüyor. Almanya geçtiğimiz haftalarda akaryakıttaki vergide indirime gitmişti. Türkiye'de de ÖTV ve KDV için çağrılar var. Ancak şu ana kadar hükümet buna yanaşmadı. Geçen yıl uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde zamlar pompaya çok daha az yansımış, devlet vergiden feragat ederek vatandaşa nefes aldırmıştı. Sistem Ocak 2022'de sona erdikten sonra benzin ve motorin fiyatları uçtu gitti. Şimdi vatandaş sistemin yeniden devreye alınmasını istiyor. Sistem devreye alındığı takdirde motorin ve benzinde 5 liralık bir indirim getirebilir.

Faiz indirimi olmasa benzinin litresi 14-15 liraydı
Dünya yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin ağırlıklı sebebinin petroldeki yükseliş değil, faiz indirimleri sonucunda yükselen dolar kuru olduğuna işaret ederek "Akaryakıtta son dokuz aydaki artışın yüzde 64'ü petrol fiyatı kaynaklı. Benzinde yüzde 250'yi, motorinde yüzde 300'ü bulan artışın asıl nedeni ise kurdaki yükselme" dedi. Aktaş, faiz indirimleri neticesinde dolar kurundaki patlamanın yaşanmaması halinde "bugün benzini ve motorini neredeyse yarı fiyatına, 14-15 liraya tüketiyor olacaktık" dedi.

İnternethaber

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