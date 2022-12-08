Benzin ve motorinde büyük indirim! Akaryakıtta tabelalar değişti

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında 7 Ocak'tan bu yana en düşük seviyelerin görülmesinin ardından akaryakıtta büyük indirim yapıldı. Gelen indirim haberinin ardından benzinin litre fiyatında aylar sonra bir ilk yaşandı. Peki güncel benzin ve mazot fiyatları kaç lira? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir son dakika akaryakıt fiyatları haberinin detayları..

EKONOMİ 08.12.2022, 14:47
Benzin ve motorinde büyük indirim! Akaryakıtta tabelalar değişti

Güncel benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri sonrası yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluşmuştu. Gece yarısı hem motorin hem de benzine büyük indirim geldi. Peki 8 Aralık Perşembe güncel mazot, benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL indirim gelecek? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: HEM MOTORİN HEM DE BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ
Son iki haftada 7 kez değişen akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi. Petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını görmesi sonrası benzine 2,05 lira, motorine ise 1,87 lira indirim yapıldı.

BENZİN'DE AYLAR SONRA BİR İLK
Benzin fiyatı en son Nisan 2022'de 20 liranın altını görmüş, sonrasında eylül ayına kadar 20 lira bandından aşağıya inmemişti. Eylül ayında 18 lirayı gören benzin, gelen zamların ardından tekrar 20 liranın üzerine çıktı ve aralık ayına kadar fiyat istikrarsızlığını sürdürdü. Gelen son indirim haberiyle birlikte benzinde yeniden 18 lira seviyesi görülmüş oldu.

İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 21,10 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,33 TL’ye geriledi

Benzinin litre fiyatı da İstanbul için 18,14 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,33 TL oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)
İstanbul

Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,33 TL

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10