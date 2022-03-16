Benzin ve motorinde bir indirim daha! İşte yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarının 133 dolardan 97 dolara düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında gerilme yaşandı. Yaşanan gerileme sonucu benzine 1.76 TL, motorine ise 93 kuruş indirim geldi.

EKONOMİ 16.03.2022, 10:55
Benzin ve motorinde bir indirim daha! İşte yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarında düşüsün devam etmesiyle, ilerleyen günlerde de yeni indiriminlerin gelmesi bekleniyor.

Motorin fiyatları için gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirimler yapıldı. Buna göre benzin fiyatı 1,76 TL motorin ise 0,93 TL ucuzladı. Petrol fiyatları ise 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 97,5 dolar düzeyine kadar çekildi. İşte bayi fiyatlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir için yeni akaryakıt fiyatları.

Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,
İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

Ankara'da yeni motorin fiyatı 19,81 TL,
Ankara'da yeni benzin fiyatı 18,81 TL,

İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL,
İzmir'de yeni benzin fiyatı 18,83 TL oldu.

MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

PETROL HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?

Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin öne çıkması ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in Covid-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri, AB ülkelerinin Rusya'ya petrol konusunda bir kısıklama getirmemesi ve Rusya'nın da doğal gaz ve petrol ihracatını sürdürmesi nedeniyle fiyatlar geri çekilmeye başladı.

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEN DÜŞTÜ

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

BENZİN VE MOTORİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı.

PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞLE BERABER YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİR

Akaryakıtta petrole paralel indirimlerin sürmesi bekleniyor. 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayacak gece yarısı da yine benzin ve motorinde geçerli olacak şekilde 1 TL'nin üzerinde indirim beklentisi olduğu ifade ediliyor.

AKARYAKIT İNDİRİMLERİ POMPAYA YANSIYACAK

Akaryakıtta yapılan ve yapılacak indirimler pompaya yansıyacak. Ancak kesin indirim veya zam miktarları EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına göre saat 22:00'de belli oluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kuru tarafındaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan motorin ve benzin fiyatı, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS, FİYAT DUYURUSU FAALİYETLERİNE ARA VERDİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyada üyelerine ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verdiğini duyurdu.

Hafta başında sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin adli makamlara intikal ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir." denildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Haber7

Yorumlar (0)
-3
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 29 65
2. 1461 Trabzon FK 29 61
3. Bodrumspor 29 56
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 29 53
5. Afjet Afyonspor 29 50
6. Sivas Belediyespor 29 50
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
8. Somaspor 29 48
9. Çorum FK 29 47
10. İnegölspor 29 44
11. Ankaraspor 29 43
12. Etimesgut Belediyespor 29 36
13. Serik Belediyespor 29 32
14. Sarıyer 29 31
15. Diyarbekirspor 29 29
16. Adıyaman FK 29 29
17. Turgutluspor 29 28
18. Ergene Velimeşespor 29 24
19. Kahramanmaraşspor 29 17
20. Niğde Anadolu FK 29 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17