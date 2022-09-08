Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim
Petrol fiyatları dün 90 doların altına kadar gerilerken akaryakıt haberleri vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. İki gün üst üste zam yapılan motorine indirim geldi. İndirimin miktarı 1,14 lira oldu. Benzin fiyatı içinse bir değişiklik yapılmadı. Vatandaşlar son indirim sonrası akaryakıt fiyatları güncel rakamlarını araştırıyor. Peki 8 Eylül motorin benzin fiyatı kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ve güncel motorin (mazot), benzin, LPG (otogaz) fiyatları…
Akaryakıt fiyatları dolar kurundaki değişim ve küresel petrol fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Dolar/TL kuru son haftalarda 18,20’li seviyelerde işlem görürken, brent petrol fiyatı ise dün 90 doların altına kadar geriledi. Petroldeki düşüş iki gün üst üste zam gelen motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Benzin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı.
Motorine geçen hafta 2,41 TL’lik indirim yapılmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL’ye çıktı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ise motorine 1,14 TL indirim geldi.
MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.
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