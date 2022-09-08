Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Akaryakıt fiyatları dolar kurundaki değişim ve küresel petrol fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Dolar/TL kuru son haftalarda 18,20’li seviyelerde işlem görürken, brent petrol fiyatı ise dün 90 doların altına kadar geriledi. Petroldeki düşüş iki gün üst üste zam gelen motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Benzin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

Motorine geçen hafta 2,41 TL’lik indirim yapılmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL’ye çıktı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ise motorine 1,14 TL indirim geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.