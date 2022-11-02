Benzin ve motorin için yeni senaryo! Akaryakıta yeni zamlar kapıda
Ekim ayında petrolün yükselmesi ve doların da zirveye çıkmasıyla akaryakıt fiyatları yükselmişti. Motorine yapılan üst üste zamların ardından dün benzin fiyatı da arttı. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatı için Citi Research tarafından yeni bir tahmin geldi. Kurum, petrol fiyatlarının Aralık ayına girerken yükselmesini beklediklerini ifade etti. Dolar/TL kurundaki olası bir yükselişin karşısında benzin ve motorin fiyatı için Aralık ayı için yeni zam ihtimali gündeme geldi.
Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol için yeni bir tahmin geldi. Citi Research dün yayınladığı raporda, petrol fiyatlarının Aralık ayına girerken yükselmesini beklediklerini ifade ederek, 2022 dördüncü çeyrek ve 2023 ilk çeyrek için petrol fiyat tahminlerini 4-6 hafta önceki beklentilerine göre yukarı yönlü revize etti.
ÖNCE YÜKSELECEK SONRA DÜŞECEK
Brent petrolünde 2022 dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 97 dolar/varil olacağını tahmin eden Citi, 2023 ilk çeyrekte ortalama fiyatın 95 dolar/varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.
2023 dördüncü çeyrekte Brent petrolü için ortalama fiyatın 82 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini de tahmin eden Citi, 2023 yılının tamamı için ortalama fiyatı 88 dolar/varil olarak tahmin etti.
PETROL FİYATLARINDA SON DURUM
Petrol ihraç eden ülkelerin (OPEC+) günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından Brent petrolde 90 dolar tabanı korundu. Son aylardaki düşüşünü Ekim’de durduran petrol fiyatları Fed faiz kararı sabahına yüzde 1’in üzerinde prim yaparak başladı. Ham petrol karar öncesi 89,63 dolardan, brent petrol ise 95,75 dolardan işlem görüyor.
DOLAR/TL KURUNDA SESSİZ GÜNLER
Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan dolar/TL kuru ise Merkez Bankası’nın faiz indirimine, yükselen enflasyona ve küresel gelişmelere tepkisiz kalmaya devam ediyor. Kur bugün ABD Merkez Bankası Fed ve yarın ise yurt içinde Ekim ayı enflasyonunu takip edecek. Analistler, 18,60’ta yatay seyir izleyen kurun iç ve dış gelişmelere vereceği tepkinin önemli olduğunun altını çizerek, kurda 18,70’lere doğru atak yaşanması halinde petroldeki yükselişle beraber akaryakıt fiyatlarına yeni zamların gelebileceğini ifade ediyor.
BENZİNE ZAM GELDİ
Geçtiğimiz ay motorin fiyatına üst üste gelen zamlar gündem olurken Kasım ayının ilk gününde benzin litre fiyatı da değişti. Buna göre benzine dün 71 kuruşluk zam yapıldı, motorin fiyatında ise değişim olmadı.
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